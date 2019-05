Territoriumdreiging bij ijsvogels

De ijsvogel leeft voornamelijk solitair, in het broedseizoen in paarverband. Het paar is zeer territoriaal gebonden en tolereert geen andere ijsvogels in het territorium. Is er een indringer dan neemt de ijsvogel die op de zitstok zit een dreigende houding aan en besluit de indringer te verjagen.