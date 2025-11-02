Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Natuurfotografie

Nando Harmsen

Vogelfotografie? Vergeet de gewone soorten niet.

zondag 2 november 2025, 16:32 door | 40x gelezen | 0 reacties

Het fotograferen van dieren en vogels is altijd leuk om te doen. Geen enkele foto of situatie is hetzelfde. Zeker bijzondere soorten in beeld brengen geeft vreugde. Vergeet echter de gewone soorten niet.

Het is bekend dat ik graag landschappen fotografeer. Ik vind het echter ook fantastisch om dieren en vogels (ook dieren, maar ja...) in beeld te brengen. In het landschap, maar ook als dier in de hoofdrol.

Nando 2021 knobbelzwaan

Een dier in het landschap, mijn favoriete manier van dieren fotograferen.

Het is uitdagend om nieuwe soorten te vinden en in beeld te brengen. Honderden fotografen reizen honderden kilometers als er een bijzondere soort gespot wordt. Zeker voor vogels gebeurt dit heel erg veel.

Nando 2021 slangenarend

De slangenarend. Een bijzondere soort. Wat is het fantastisch om dit in beeld te krijgen. Heel Benelux reist er op af.

Hoewel het soorten vangen erg leuk eruit ziet op je portfolio, vergeten we de normale alledaagse soorten wel eens. En dat terwijl die ook heel erg fotogeniek zijn. Het is net als landschappen; wat dichtbij is, is te gewoon om interessant te zijn.

Ik zeg niet dat je niet op zoek mag gaan naar bijzondere soorten. Doe dat vooral als je daar behoefte aan hebt. Maar kijk weer eens naar de dagelijkse vogeltjes. De mus, de kraai, een kauw, een wilde eend, een meesje, of een gans.

Nando 2020 heggemus

Niet op deze manier fotograferen. Maak er iets bijzonders van. Wees creatief en probeer dingen uit die je normaal niet zo snel zou doen. Dit is een heggemus, voor wie het wil weten.

Het mooie van de gewone soorten die je overal om je heen ziet zijn de mogelijkheden. Je hebt meer gelegenheid om het mooie licht op te zoeken zonder hemel en aarde te bewegen. Of om het dier op zijn best in de omgeving te laten zien.

De volgende serie foto's van 'oninteressante' alledaagse vogels kan misschien als inspiratie dienen. Bekijk ze, geniet ervan (hoop ik). Pak je teleobjectief en ga fotograferen.


Nando 2025 meerkoet

Meerkoet

Nando 2024 zwaan

Knobbelzwaan

Nando 2010 grauwe gans

Grauwe ganzen

2015 zanglijster

Zanglijster

2007 huismus

Huismus

2025 pimpelmees

Pimpelmees

Nando 2021 aalscholver

Aalscholver

Nando 2024 houtduif

Houtduif

Nando 2024 wilde eend

Wilde eend

Nando 2025 roek

Roek

Nando 20107 kraaien

Drie zwarte kraaien en een buizerd

2015 kraai

Zwarte kraai

Nando 2021 meerkoet

Meerkoet

2025 kauwen

Kauwen

Nando 2024 koolmees

Koolmees

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 19 november 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

woensdag 18 februari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Natuurfotografie
home
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.153 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord