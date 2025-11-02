Meer: Natuurfotografie
Vogelfotografie? Vergeet de gewone soorten niet.zondag 2 november 2025, 16:32 door Nando Harmsen | 40x gelezen | 0 reacties
Het fotograferen van dieren en vogels is altijd leuk om te doen. Geen enkele foto of situatie is hetzelfde. Zeker bijzondere soorten in beeld brengen geeft vreugde. Vergeet echter de gewone soorten niet.
Het is bekend dat ik graag landschappen fotografeer. Ik vind het echter ook fantastisch om dieren en vogels (ook dieren, maar ja...) in beeld te brengen. In het landschap, maar ook als dier in de hoofdrol.
Het is uitdagend om nieuwe soorten te vinden en in beeld te brengen. Honderden fotografen reizen honderden kilometers als er een bijzondere soort gespot wordt. Zeker voor vogels gebeurt dit heel erg veel.
Hoewel het soorten vangen erg leuk eruit ziet op je portfolio, vergeten we de normale alledaagse soorten wel eens. En dat terwijl die ook heel erg fotogeniek zijn. Het is net als landschappen; wat dichtbij is, is te gewoon om interessant te zijn.
Ik zeg niet dat je niet op zoek mag gaan naar bijzondere soorten. Doe dat vooral als je daar behoefte aan hebt. Maar kijk weer eens naar de dagelijkse vogeltjes. De mus, de kraai, een kauw, een wilde eend, een meesje, of een gans.
Het mooie van de gewone soorten die je overal om je heen ziet zijn de mogelijkheden. Je hebt meer gelegenheid om het mooie licht op te zoeken zonder hemel en aarde te bewegen. Of om het dier op zijn best in de omgeving te laten zien.
De volgende serie foto's van 'oninteressante' alledaagse vogels kan misschien als inspiratie dienen. Bekijk ze, geniet ervan (hoop ik). Pak je teleobjectief en ga fotograferen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Elja Trum
