Ben je vogelfotograaf? Kijk dan eens naar Birds, Poetry in the sky.

Galah Moon, © Christian Spencer

Wil jij ook gave foto's maken?

Het geheim van zijn foto's is observatie. Pas wanneer je de vogels jaren lang geobserveerd hebt leer je de geheime momenten en het ritme van het regenwoud, zo vertelt hij op PetaPixel.Een selectie van zijn foto's zijn nu verschenen in zijn boek BIRDS, Poetry in the Sky. De uitgeverij teNeues Books verkoopt het boek wereldwijd, maar ironisch genoeg niet in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, en zoals je het al raadt BelgiŽ en Nederland.Wie het boek toch in handen wil krijgen kan dit doen via de Amazon UK voor 39,95 Pond Sterling.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!