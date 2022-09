Vogelfotografie vergt vaak veel geduld

Als natuurfotograaf zet ik regelmatig dieren, waaronder vogels, op de foto. Eenvoudig is dat meestal niet! Vogels zijn over het algemeen schuw, bewegen veel, verschuilen zich en vliegen vaak van je weg. Kortom, vogelfotografie is een hele uitdaging en het vergt vaak veel geduld.





Fuut met jongen in september

Het is begin september. In de vroege ochtend ik loop langs de oever van de Oolderplas (een voor mij lokale Maasplas in Midden Limburg). De camera met de 200-600mm lens heb ik in de hand voor het geval vogels in mijn vizier verschijnen.Een groepje wilde eenden, drie aalscholvers en een visdief heb ik al gezien maar ze hebben nog geen goeie foto's opgeleverd. Zoals zo vaak heeft de reiger, verscholen achter een struik die pal langs de oever staat, mij eerder gezien dan ik hem en hij gaat er schetterend vandoor.Ik loop door en als ik even later achter een rij struiken het water weer zie sta ik plots stil. Een fuut met twee jongen vlak bij de waterkant. Het kleinste jong zit nog op de rug van de ouder. Zo vertederend!Net als de reiger hebben ze mij eerder in de gaten en zwemt het drietal van me weg. Ze hebben geen haast maar ik wel. Nu zijn ze nog dichtbij en bovendien wil ik ze niet lang storen met mijn aanwezigheid.Ik zak door de knieŽn en maak snel een serie van 10 foto's. Rustig loop ik van ze weg en besluit om de volgende dag te proberen ze ongezien te fotograferen.