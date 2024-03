Hoe factureer je jouw fotodiensten?

Bewust of onbewust concurrentie op prijs?

Wat is nou de beste manier van facturatie?

Wil jij ook gave foto's maken?

Het lijkt mij een goed idee dat fotografen op eenzelfde manier de bedragen in een offerte en factuur opstellen. Maar daarmee bedoel ik niet dat je dan je tarieven naar beneden moet bijstellen.Concurreren op prijs is een slecht idee, maar het wordt door fotografen toch veel gedaan. Bereken een goed tarief en houd je daaraan. Op die manier kunnen we allemaal normaal geld verdienen.Ik zeg niet dat concurrentie slecht is. Wil je graag concurreren? Prima! Maar concurreren niet met je tarief. Met je dienst, je website, je service enzovoort.Als jij je tarieven niet goed (of Łberhaupt niet) hebt doorberekend en je vindt het prima om voor nog geen 40 euro per uur te werken dan ben je onbewust aan het concurreren op prijs.Je zou kunnen denken dat je wel werkt voor 70 euro per uur. Want je biedt misschien wel een dagtarief op je site aan voor 600 euro.Maar als je de dag na de shoot ook nog de beelden moet verwerken dan zou het maar zo kunnen dat je twee dagen aan het werk bent (16 uur) voor die 600 euro. Dat komt neer op nog geen 38 euro per uur.Als je con-collega de tarieven wel goed berekend en zich daaraan wil houden en daarom voor minimaal 80 euro per uur wil werken dan zal die dus 1.280 euro vragen voor datzelfde aantal uren.Fotografen rekenen hun diensten op diverse manieren af.Dit zijn manieren die ik voorbij heb zien komen:Voordeel: Bijzonder makkelijk te offreren en factureren. Iedereen weet waar die aan toe is.Nadeel: Je gewerkte uren zijn niet inzichtelijk voor de opdrachtgever.Bovendien weet een opdrachtgever lang niet altijd wat ze willen en wat ze vragen. Als alles volgens plan verloopt krijg je normaal betaald, maar zodra er ergens iets misgaat zoals het uitlopen van een planning loop jij (en alleen jij) financieel risico.Ook kan het zijn dat er tijdens de fotografie nog wensen bij komen. Als je dan niet aangeeft dat er wat kosten bijkomen is de kans aanwezig dat je niet voor die extra tijd een vergoeding krijgt.Natuurlijk moet je bij het noemen van een all-in prijs niet te laag gaan zitten. Je mag best een beetje marge inbouwen.Richt jij je voornamelijk op particulieren? Dan is de kans aanwezig dat je met pakketprijzen werkt. Zorg ervoor dat je die goed hebt doorgerekend en dat je altijd op een gezond uurtarief uitkomt.Voordeel: De opdrachtgever weet vaak hoeveel tijd je op locatie bezig bent geweest voor het maken van foto's. De factuur zal dus redelijk voorspelbaar zijn.Nadeel: Wat voor tarief moet je vragen? Als je alleen je tijd op locatie berekend dan is je uiteindelijke uurtarief voor alle gewerkte uren nogal divers.Want je tarief is inclusief de tijd die je nodig hebt om alle beelden te verwerken en ook inclusief reistijd. Stel dat je 140 euro per uur vraagt en je bent op locatie 1 uur bezig, dan factureer je dus 140 euro.Maar als je daarnaast ook nog een uur reistijd hebt en je bent nog 2 uur bezig om alle beelden te verwerken en aan te leveren dan ben je uiteindelijk dus 4 uur bezig voor 140 euro. Dan verdien je dus 35 euro per uur. Dat lijkt mij geen goed idee.Je zou dan je uurtarief kunnen verhogen. Maar het is lastig te verkopen dat je 200 of 300 euro per uur kost. Bovendien wil je graag altijd voor eenzelfde uurtarief werken. En niet per klus bepalen of je die keer voor 120 of 170 euro per uur foto's maakt.Voordeel: Je opdrachtgever betaalt je reiskosten en weet meestal hoe lang je aanwezig bent op een locatie.Nadeel: De tijd dat je op reis bent voor de klus krijg je niet betaald. Je opdrachtgever betaalt je reiskosten, maar niet je reistijd.Naar mijn idee moet iedereen elke klus kunnen aannemen en mag dat financieel niet uitmaken waar die klus is. Dus als ik vanuit Den Haag een klus in Utrecht ga doen of in Groningen moet voor mij financieel gezien allemaal okay zijn.Natuurlijk zijn er ook een hoop andere factoren waarom men vaak liever een lokale fotograaf inhuurt. Maar als fotograaf zou het financieel gezien niet moeten uitmaken waar de klus is.Als je het met mij eens bent dan ontkom je er niet aan om een bedrag per reisuur te vragen en niet alleen een kilometervergoeding. Als jij bijvoorbeeld 75 euro per uur vraagt voor je reisuren dan zijn je reiskosten gedekt en verdien je ook nog een beetje als je voor een opdrachtgever onderweg bent.Op de website van de ANWB kun je de heel simpel de daadwerkelijke autokosten per kilometer berekenen. Veel auto's zitten wat betreft de echte kosten tussen de 0,40 en 0,50 cent per kilometer.Als je een uur in de auto zit en dan 75 kilometer rijdt dan kost dat dus tussen de 30 en 37,50 euro. Vraag je 75 euro per uur voor reistijd dan verdien je dus ook nog wat terwijl je voor je opdrachtgever aan het werk bent.Voordeel: een offerte en factuur is snel gemaakt. Je hoeft die dag niet je uren bij te houden want je factureert een dagtarief als je een dag aan het werk bent. Voor sommige grotere klussen werkt dat prima.Nadeel: Aangezien fotografie vaak gaat om wat kleinere klussen is het voor veel opdrachten niet reŽel om een dagtarief te vragen.Bovendien, wat is een dag? Is dat 8 uur? En is dat inclusief of exclusief reistijd en/of nabewerking? Als je 1 dag aan het fotograferen bent en die foto's op een andere dag verwerkt bereken je dan 1 of 2 dagen?Dat kan allemaal verschillen per fotograaf. En dat is niet duidelijk.Voordeel: Simpele prijsafspraak en makkelijk te facturerenNadeel: Het is voor jezelf lastig om terug te rekenen hoeveel tijd je in een klus stopt. De connectie met de tijd die het je kost is door deze manier van berekenen volledig weg.Een opdrachtgever ziet ook wel in dat het maken van een foto uiteindelijk best veel tijd kost. Maar ze hebben geen idee hoeveel exact. In de meeste gevallen zullen ze dat ook liever niet willen weten.Je kan best uitrekenen dat je 80 euro per uur wil verdienen, maar zorg dan ook dat als je ergens 2 uur mee bezig bent dat je die foto dan voor 160 euro verkoopt.Als je alleen een vaste prijs voor een foto berekent dan is het niet inzichtelijk voor je opdrachtgever hoeveel tijd het jou als maker heeft gekost.Als jij weet dat een serie foto's je 8 uur heeft gekost om die te maken dan wil je daar uiteindelijk wel bijvoorbeeld 700 euro mee verdienen. Maar als je klant maar 1 foto's wil dan is het maar de vraag of ze daarvoor 700 euro willen betalen.Veel uitgevers, waaronder Mediahuis (van de Telegraaf en Metro) en de DPG Groep (onder andere van AD, de Volkskrant, Het Parool en nu.nl), vergoeden een veel te laag bedrag per foto.Dat is alleen gunstig voor de uitgevers. Als je bekijkt wat je uiteindelijk per uur mag berekenen dan word je daar als fotograaf niet vrolijk van. Een opdracht bestaat altijd uit reistijd, fotografietijd en tijd die het kost om de foto's uit te zoeken, te bewerken en aan te leveren.Ga maar na hoeveel uren je kan werken als je 65 euro voor een foto krijgt.Voordeel: Je verdient ook een beetje als je de nabewerking doetNadeel: Voor je verdiensten tijdens je nabewerking ben je afhankelijk voor het aantal foto's dat je gaat leveren. Dat is niet handig want je wil gewoon een vast bedrag per uur verdienen.Door op deze manier te factureren ben je financieel afhankelijk van de hoeveelheid foto's die je gaat aanleveren.Voordeel: Heel duidelijk voor de opdrachtgever en jezelf. Op deze manier weet iedereen hoeveel uren je in een klus hebt gestopt want je factureert alle tijd.Ook loop je als fotograaf weinig risico. Want mocht een klus om wat voor manier langer duren dan de bedoeling is dan kun je altijd je daadwerkelijke uren berekenen. In een offerte kun je een schatting maken op basis van de reistijd, tijd op locatie en de nabewerking die je denkt nodig te hebben.Voor de duidelijkheid kun je in die offerte ook vermelden dat je een factuur stuurt op basis van je daadwerkelijk gemaakte uren. En niet de schatting die je in de offerte geeft.Nadeel: Je moet je uren bijhouden want alle uren factureer je.Naar mijn idee is de laatste (optie 7) de beste, meest transparante en eerlijke manier van factureren. Dus het berekenen van reistijd, fotografietijd en de tijd die het kost om de beelden te verwerken en aan te leveren.Als elke fotograaf alle tijd die in een klus gaat zitten berekend dan is dat ook richting opdrachtgevers het meest duidelijk.Als je begrip krijgt van opdrachtgevers door dat die inzien hoeveel tijd iets kost kun je ook makkelijker je daadwerkelijke tijd berekenen. Dan is het voor opdrachtgever helemaal duidelijk wat iets kost. En als fotograaf krijg je een vergoeding voor alle gewerkte uren, zelfs als je een half uurtje langer bezig bent.Ik denk dat het voor de fotografie markt als geheel goed zou zijn als alle fotografen al hun tijd die ze in een klus stoppen gaan afrekenen op basis van daadwerkelijk gewerkte uren.Een uniforme facturering is inzichtelijker en daardoor beter voor de markt. Het is voor opdrachtgevers makkelijk om te vergelijken en fotografen krijgen betaald voor alle tijd die een opdracht kost.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.