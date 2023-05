De beste en leukste besteding van je vakantiegeld

En neem vooral ook de beoordelingen bij de Feedback Company door. Doordat dit een externe partij is hebben we zelf geen invloed op de reviews die achtergelaten worden. We zijn erg blij met de prachtige 9,8 die onze leden Photofacts Academy geven.



Je zit trouwens nergens aan vast als je nu lid wordt. Je lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Na een jaar verloopt het automatisch.



Wil je wel verlengen (zoals de meeste leden doen), dan betaal je nooit meer voor een verlenging dan toen je lid werd. Nu lid worden met deze actie is dus ook in de toekomst voordelig.



Bovendien hebben we ook een niet goed, geld terug beleid. Is Photofacts Academy niet wat je ervan verwacht? Stuur ons een mailtje binnen 30 dagen en we storten je betaling zo weer retour.





Vakantiegeld actie

Met onze vakantiegeld-actie is nu lid worden extra interessant. In plaats van 169 euro betaal je in deze actieweek namelijk slechts 119 euro. Een besparing van 50 euro. Bovendien sturen we je ons boek De Fotografiebijbel gratis toe.In de fotografiebijbel ontdek je over 15 verschillende onderwerpen telkens 7 praktische tips. Dit boek sluit bovendien naadloos aan op 15 van onze cursussen, waardoor je het uitstekend als naslagwerk kunt gebruiken.In de boekhandel betaal je voor dit boek 30 euro. Je voordeel tijdens deze vakantiegeld-actie is dus maar liefst 80 euro! Direct lid worden (korting + gratis boek)Reeds 25.000 fotografie-liefhebbers gingen je voor.