Record Nederlands Fotomuseum: 100.000 bezoekers

Meer en nieuw publiek

Nieuwe koers

Met 67.000 bezoekers was tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken dit jaar een publiekslieveling. Volgens Birgit Donker zijn er meerdere factoren aan te wijzen die deze tentoonstelling zo populair hebben gemaakt.Lust for Life ontving een hoge waardering van het publiek. Naast fotografie- en cultuurliefhebbers, wist het museum ook nieuw publiek te trekken.Daarbij viel op dat het werk van Van der Elsken zowel de oudere als de jongere generaties wist te raken., aldus Birgit Donker.In 2019 is het Nederlands Fotomuseum een nieuwe koers ingeslagen. Hierin staat fotografie uit Nederland centraal en in het bijzonder de rijke museumcollectie.De succesvolle tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken en de huidige tentoonstelling Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum zijn onderdeel van een drieluik waarin het museum toont wat het doet.In het najaar van 2020 te openen Eregalerij worden alle iconen uit de fotografiegeschiedenis van Nederland samengebracht in een permanente tentoonstelling. Met de Eregalerij hoopt het Nederlands Fotomuseum meer en breder publiek te bereiken.