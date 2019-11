Teaser Adobe met nieuwe Sensei-aangedreven Object Selection Tool

Zoals aangetoond in bovenstaande video, maakt de nieuwe tool gebruik van Adobe Sensei AI om automatisch een object binnen het frame te selecteren wanneer een selectie wordt gemaakt via de selectiemodi Marquee of Lasso.



Het is ook mogelijk om afzonderlijke elementen in de afbeelding toe te voegen of te verwijderen met hetzelfde gereedschap voor het selecteren van objecten voor meer precieze bewerkingen.



Deze nieuwe functie lijkt een meer verfijnde versie van de Select Subject Tool die Adobe begin 2018 heeft onthuld. Het is onbekend wanneer deze nieuwe functie zijn weg zal vinden naar Adobe Photoshop CC, maar het lijkt erop dat dat het niet meer dan een maand of twee zal duren voordat de functie in de openbare versie van de app komt.