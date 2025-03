Foto's bewerken mag geen haastklus zijn

Haast je niet. Neem de tijd om de foto zo mooi mogelijk eruit te laten zien.

Bekijk de cursus Maskeren in Lightroom

Een laatste tip, laat de foto na de eerste bewerking even rijpen. Kijk er een paar dagen later nog eens naar en je zal merken dat er altijd wel wat aan te verbeteren is.Wil je weten hoe het maskeren in Lightroom werkt? Wil je kunnen werken met alle mogelijkheden die deze programma's bieden om locale bewerkingen te maken?Met de cursus Maskeren in Lightroom legt Johan Elzinga in detail uit hoe je elke gewenst masker kunt maken.