Camera Rescue wil 100.000 analoge camera's redden voor de toekomst

Camera Rescue werd gelanceerd in 2018 met de missie om analoge camera's te behouden voor toekomstige generaties.



De organisatie zoekt gebruikte apparatuur voor filmfotografie en past hier een zogenoemd 'camera-reddingsproces' op toe, waaronder het testen en indien nodig repareren van de apparaten. Geredde camera's worden vervolgens verkocht via KameraStore.com.



Het kernteamlid Juho Leppänen van de organisatie besprak de missie en het werk van Camera Rescue in een 10 minuten durende video van Cameraville, inclusief de technische problemen die het team moet oplossen.



Een gebrek aan technici die deze camera's kunnen repareren, blijft een probleem, hoewel het team dit probleem aanpakt door een nieuwe generatie reparatietechnici op te leiden.



We hebben alle jongens meegenomen die we konden vinden die de ervaring hebben en zij hebben de nieuwere jongens weer onderwezen, legde Leppänen uit.



Naast het eigen werk van de organisatie, beschrijft Leppänen technische problemen met de analoge fotografiemarkt. Als we nieuwe camera's willen, hebben we een nieuwe mechanische sluiter nodig, aldus Leppänen, die ook wees op ouder wordende scantechnologie die moet worden bijgewerkt.



De meeste scanners die er in de buurt zijn, zijn gebaseerd op Windows XP, wat niet langer wordt ondersteund, zei Leppänen. Hoewel er nieuwe scanners kunnen worden ontwikkeld, blijven de kosten een probleem, met Leppänen die uitlegt dat het 3 miljoen euro kan kosten om de eerste batch nieuwe scantechnologieën te produceren.