Foto's maken in 1940 in een game

Wil je eens op een digitale manier met analoge fotografie aan de slag? Het nieuwe spel 'Martha is Dead' speelt zich af in 1940 en de hoofdpersoon gebruikt in het spel een fotocamera die jij bedient.



Nadat je een rol film volgeschoten hebt moet je de film ontwikkelen en de foto's afdrukken in een donkere kamer in het spel.



In onderstaande video is een deel van het (duistere) spel te zien, waarin ook gefotografeerd wordt.