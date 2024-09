Is dit blauw of groen?

Oké, ik zit dus flink aan de groene kant. Hoe komt dat?



Laten we er even wat biologie bij halen:



Je kleurwaarneming wordt beïnvloed door hoe je ogen zijn opgebouwd. De meeste mensen hebben drie soorten kegeltjes die kleuren waarnemen, maar de eigenschappen van deze kegeltjes kunnen variëren.



Denk aan de hoeveelheid pigment, gevoeligheid voor verschillende lichtgolven, en de verdeling op het netvlies. Dit zorgt voor subtiele verschillen in hoe we kleuren zien.





In het donker zie je enkel grijstinten

Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol. Bij weinig licht neemt ons vermogen om kleur te zien af, de staafjes in ons oog nemen het over. En die kunnen niet zoveel met kleur, waardoor je in het donker enkel grijstinten waarneemt.Tot slot beïnvloeden ook de omringende kleuren hoe we een specifieke kleur ervaren (en daar maken marketeers dan weer gretig gebruik van).Maar ik betwijfel of één van deze redenen de oorzaak is van mijn groen-blauw twist met anderen. Het verschil zit 'm geloof ik in de cognitieve verwerking. Oftewel: ik label de kleur als groen, mijn vriend labelt 'm als blauw. Terwijl we – denk ik – gewoon dezelfde kleur zien.