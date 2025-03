Hoe blauw mag het blauwe uurtje zijn?

Het blauwe uurtje zonder kunstlicht maakt de foto erg blauwe. Moet je dat minderen, of moet je het zo houden?

Is dat fout? Moet de witbalans aangepast worden waardoor het blauwe uurtje minder blauw wordt? Ook hier is er geen goed en fout. Soms is het nodig om de blauwe tint te verminderen. Soms niet. Alles hangt af van wat je met je foto wilt vertellen.Wees niet bang om je witbalans aan te passen als je dat nodig acht. Maar bedenk dat als je in het blauwe uurtje fotografeert, je ook moet zien dat het tijdens dit moment van de dag is. Corrigeer je de blauwe kleur volledig, dan had je net zo goed overdag kunnen fotograferen.