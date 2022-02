Nachtfotografie tip: kies voor het blauwe uurtje

Fotografeer je iets in de nacht, dan zal je overgeleverd zijn aan de beschikbare kunstverlichting. Dat kan mooi zijn, maar soms is een klein beetje natuurlijk licht een mooie toevoeging. Combineer de kunstverlichting met het laatste licht van de dag, het blauwe uurtje.



Het blauwe uurtje is het moment na zonsondergang, vlak voor de nacht echt valt. Dit blauwe uurtje valt na het gouden uurtje, en ondanks de populaire benaming duurt het officieel maar een kwartiertje. De naam is echter wel correct, het licht is mooi blauw van kleur.