Jupiter, Venus en de maan vormen 16 mei een smiley

Deze foto is wel 73 graden gedraaid uiteraard, voor het effect!

Label geven

Dit zeldzame spektakel wordt conjunctie genoemd en mag je eigenlijk niet missen, aangezien de laatste keer dat dit gebeurde 12 jaar geleden was in 2008. Het gebeurt dus niet regelmatig. In 2007 vond het verschijnsel ook plaats op de Filippijnen toen de lucht 's nachts oplichtte.Wat vooral interessant is bij deze speciale gebeurtenis, is hoe het menselijk brein zich ermee identificeert. Zoals we dit fenomeen zien, zijn onze gedachten erop gericht om er een foto van te maken om het een 'label' te geven en in dit scenario zal het een lachend gezicht zijn.Eigenlijk zijn het alleen planeten die zich tijdens hun gebruikelijke cyclus rond de zon op één lijn bevinden, maar het vormen van een smiley klinkt aantrekkelijker!