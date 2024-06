De volle Maan op een creatieve manier fotograferen

De volle Maan tijdens zonsondergang. Je ziet het licht van de zon nog op de voorgrond.

In plaats van de volle Maan in de nachtelijke hemel te fotograferen kan je ook creatiever aan de slag gaan. Fotografeer de volle Maan niet in de nachtelijke hemel, maar in de schemering of tijdens zonsondergang. Kies het moment dat de Maan laag aan de hemel staat.Door dit te doen bereik je twee belangrijke dingen. Als eerste, je hebt een voorgrond waardoor de Maan er heel indrukwekkend uit gaat zien, zeker als je met een teleobjectief fotografeert. Als tweede, er is licht dus de omgeving is niet pikzwart.