Nachtfotografie tip: fotografeer de maan in de schemering

In de schemering is de belichting van maan en landschap bijna gelijk. Het biedt veel interessantere foto mogelijkheden dan een volle maan in een zwarte lucht.

De Nachtfotobijbel, met 101 tips voor noeste nachtfotografie

In de schemering is er nog voldoende licht in het landschap. Bovendien komt de volle maan altijd rond zonsondergang op, of gaat onder rond zonsopkomst.Dat betekent dat de verlichting van de maan vrijwel gelijk is aan de verlichting van het landschap. Dus kun je met een enkele belichting beiden goed belicht in de foto krijgen.Bovendien staat de maan laag aan de horizon, zodat het eenvoudig wordt om een interessante omgeving mee te fotograferen. Probeer het maar eens uit.Deze tip maakt deel uit van het boek De Landschapsbijbel, waarin ik 101 tips geef voor luisterrijke landschapsfoto's. Het boek, vol prachtige foto's, geeft je alle informatie die je nodig hebt om je eigen fantastische landschapsfoto te gaan maken.