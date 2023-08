Een kritische kijk op het draadloos verbinden met een camera

Het kan zomaar gebeuren dat de bestaande verbindingsgegevens niet meer voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen van een smartphone.

Bluetooth in plaats van WiFi, en de combinatie van de twee

Gelukkig is er veel verbeterd in de afgelopen paar jaar. En toch lukt het niet iedereen om eenvoudig een goede verbinding te maken. Mede door een gebrek aan een goede en overduidelijk uitleg kan je vastlopen. Ook ik merk dat ik dit al jaren niet op de meest eenvoudige manier heb gedaan.Ik heb altijd een WiFi verbinding gemaakt tussen mijn iPhone en Canon camera. Dat ging niet altijd even soepel. Eerst was een WiFi verbinding nodig, waarbij ik dat handmatig moest selecteren als ik al met een WiFi netwerk verbonden was.Daarna moest er nog verbinding tussen de camera app en de camera tot stand komen. Soms schakelde de smartphone al over naar het andere netwerk voor ik kans had om te verbinden. Werkte het dan eindelijk, dan moest ik zorgen dat er niets in schermbeveiliging kwam, of in slaapstand. Anders kon ik van vooraf aan beginnen.Dat heb ik dus altijd verkeerd gedaan, want het kan eenvoudiger. Zorg dat je een Bluetooth verbinding hebt. Dan kan de verbinding direct en zonder veel moeite tot stand komen. Is WiFI dan toch nodig, dan vraagt de camera daar zelf om. Voor de eerste keer moet je wat extra instellingen doen, maar daarna gaat het soepel en automatisch.