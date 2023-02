De Columbus P10 GPS logger voor je fotoreizen

De track in Lightroom Classic

De Columbus P10 is een handige tracker die je bij je steekt en er gedurende een dag niet meer aan hoeft te denken. Hij doet wat hij moet doen en is nauwkeurig zoals beloofd. Met de gratis Timealbum Pro zijn de tracks eenvoudig te lezen en exporteren voor diverse doeleinden.Voor het bijhouden van je tracks is het uitstekend. Gebruik je het om je foto's GPS co÷rdinaten te geven, dan zijn er wat hindernissen. De configuratie, de tijd synchroniseren met je camera, en het probleem van het doorkruisen van tijdzones kunnen lastig zijn. Het is van belang dat je goed weet wat je doet.De Columbus P10 is een goede tracker die zeker een verbetering zou kunnen krijgen. Denk aan een zichtbare klok, makkelijker de tijdzones instellen, en dimbare LED verlichting. Maar ik denk dat ik meer vanuit het oogpunt van een fotograaf spreek, terwijl de P10 niet specifiek voor dat doel is gemaakt.Behalve de normale tracker is de P10 ook als spy tracker gebruikt worden, met een verlengde accuduur door de interval van punten registreren groter te maken. Je kunt dan tot 24 dagen lang de P10 op afstand volgen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om je bagage te volgen bij vliegreizen.De Columbus P10 is redelijk moeilijk verkrijgbaar. Je moet er een beetje naar zoeken. De prijs ligt rond de 250 euro. Er is ook een eenvoudigere variant beschikbaar, de Columbus P1 mark II , die rond de 150 euro zal kosten.De Columbus P10 is prima bruikbaar voor GPS tracks te maken. Maar het is helaas levert het geen kant en klare oplossing om GPS data eenvoudig aan je foto's te koppelen. Je moet er interesse voor hebben, en bereid zijn om de nodige instellingen te wijzigen indien nodig.Heb je die interesse, en vind je het leuk om al je reizen en wandelingen op te slaan als track, eventueel samen met de locatie van je foto's, dan kan de Columbus P10 geschikt voor je zijn. Of de Columbus P1 mark II als de P10 te kostbaar voor je is.De meeste fotografen beperken zich tot het gebruik van de bibliotheek en ontwikkel module van Lightroom Classic. Je gebruikt dan echter maar een klein deel van het programma. Er is ook een kaartmodule, printmodule, webmodule, presentatiemodule en een boekmodule.