Foto's bewerken met de Apple Vision Pro

Ik noem het hierboven een virtual reality bril, maar Apple zelf heeft het over 'spatial computing'. Ze bedoelen daarmee dat het de werkelijke wereld en de digitale wereld combineert. Dat je een computer gebruikt net zoals je iets in de echte wereld zou gebruiken.



Die visie, over het combineren van de realiteit met toegevoegde digitale delen (ook wel 'augmented reality'), dat vind ik een gave ontwikkeling. Dat Apple hier nu ingestapt is, is een mooi teken dat dit nu waarschijnlijk meer gemeengoed zal worden.



En daarmee ook dat er meer voor ontwikkeld zal worden, zowel op het gebied van software als aan de hardware kant. Ik ben daar erg enthousiast over!





Je foto's bewerken in de Vision Pro?

De Apple Vision Pro komt helaas met een stevig prijskaartje. In Amerika betaal je er nu 3.499 dollar voor. Dat is een stevig bedrag! De vraag is natuurlijk wat je in de praktijk aan zo'n bril zou hebben. Kun je met deze bril bijvoorbeeld je foto's bewerken?Het antwoord is ja. Al kun je jezelf nog wel afvragen of het ook echt meerwaarde heeft ten opzichte van je foto's bewerken op je laptop.Momenteel is er nog geen app specifiek voor de Apple Vision Pro voor het bewerken van je foto's. Er zijn echter wel twee alternatieve manieren om toch je foto's te kunnen bewerken.De eerste methode is door de Vision Pro te koppelen aan je Macbook. Je krijgt dan een groot virtueel scherm in de Vision Pro te zien terwijl je gewoon de touchpad en keyboard van je Macbook kunt gebruiken. Dit zie je in de video hieronder.