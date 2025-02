Een fotoalbum opmaken zonder layout-beperkingen

Een klein beetje voorbereiding en je bent klaar om je spreads te maken. Vaak is dit eenmalig uitzoeken, of het kan zelfs van de website van de albumleverancier gedownload worden.

Dan vul ik het blad met foto's. Dat kan vanaf de harde schijf, of via de 'open als lagen in Photoshop' functie van Lightroom. Die foto's sleep ik dan in het sjabloon van de spread. Dan kan ik ze gaan verdelen over het blad.Ik kan een achtergrond gebruiken, de grootte aanpassen, belichting nog wat aanpassen, bewerkingen doen of verloopjes maken. Ik kan foto's in elkaar over laten vloeien, tekst toevoegen in elk denkbaar font en vorm. Lijntjes rond de foto's zijn mogelijk, net als schaduwen en andere effecten.