Review: Profotonet Premium Hardcover Fotoboek

Sowieso is het programma niet al te snel bij het opstarten. Na het opstarten werkte het programma bij mij wel soepel. Het was wel een beetje zoeken naar waar je een bestaand project opnieuw kon openen.



Dat staat niet in het menu, maar gecentreerd in het midden van het openingsscherm (boven het aanmaken van een nieuw project). Het programma is dus wel even wennen, maar werkt dan wat mij betreft soepel genoeg om snel mooie albums te kunnen maken.





Details kiezen

Bij het aanmaken van je album kun je een aantal details kiezen. Daarna zie je deze in het programma zelf niet meer terug. Je kunt bijvoorbeeld nergens meer zien welke cover je gekozen hebt en bijvoorbeeld bepalen welke tekst er op de cover moet komen.Dit komt namelijk pas op het moment dat je het opgemaakte boek in de winkelwagen plaatst. Je wordt dan doorgestuurd naar de website. Hier kun je de details van je cover bepalen en dus ook de tekst voor op je cover ingeven.Dat was me helaas niet heel duidelijk op voorhand. Je bent bij elke stap van afrekenen dus een beetje 'bang' dat je boek straks al besteld is voordat je jouw keuzes hebt kunnen aangeven.Op de webpagina voor het kiezen van je cover ben je gebonden aan minuscule afbeeldingen van de kleur en het type dat je kiest. In een extra venster zocht ik zelf een pagina met meer informatie om een iets beter beeld van de verschillende keuzes te krijgen. Helaas zijn de foto's hier ook nog behoorlijk klein.