Welk kleurprofiel gebruik je voor je foto?

De kleurgrafiek met daarin de gamut van verschillende kleurruimtes ingetekend.(Original door Cpesacreta via Wikimedia Commons)

Kleurruimte in de camera

Een grote kleurruimte voor bewerkingen

De kleurruimtes waar je mee te maken kan krijgen zijn sRGB, AdobeRGB, ProPhotoRGB en Display-P3. De sRGB heeft een kleine gamut. ProPhotoRGB heeft de grootste gamut. De andere liggen er tussenin, elk met een eigen verdeling.Dit betekent dat voor elke kleurruimte de kleur RGB(010-190-010) er iets anders uit kan zien. Kan de gebruikte kleurruimte niet weergegeven worden? Dan zullen de kleuren in meer of mindere mate afwijken. Je foto ziet er dan anders uit dan je bedoeld had.Veel camera's bieden de mogelijkheid om in sRGB of AdobeRGB te fotograferen. Deze instelling is alleen van toepassing voor JPEG. Fotografeer jij in RAW-beeldformaat? Dan is deze instelling niet belangrijk.Voor het bewerken van foto's is het vaak goed om een groot kleurprofiel te gebruiken. Dit kan AdobeRGB of ProPhotoRGB zijn. Hoewel de meningen hierover soms verschillen, ben je hier het beste mee af. Voorwaarde is wel dat je in 16-bit werkt.Werk je met verschillende software door elkaar, zorg dat elke software om kan gaan met de gekozen kleurruimte. Dan weet je zeker dat de juiste kleur behouden blijft. Het is echter ook mogelijk om de foto om te zetten naar een andere kleurruimte.