De zonsverduistering van 2026

zaterdag 7 februari 2026, 21:42

Het is eindelijk zo ver. In augustus 2026 is er een totale zonsverduistering vanuit Europa te zien. In Nederland wordt 88% van de zon verduistert. Maar als je naar IJsland of Spanje gaat, kan dat 100% zijn. Wie gaat ervoor op pad?

Op 12 augustus 2026 is het dan zover. Het is dan niet nodig om verre vliegreizen te ondernemen om een totale zonsverduistering te bekijken. Je kan gewoon naar het noorden van Spanje. Dat is zelfs te doen met de auto of een treinreis.

Nando 2021 solar eclipse

De gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni 2021

Ik ben vorig jaar al gestart met plannen want deze wil ik niet missen. Eerst dacht ik aan IJsland, maar ik ga liever naar Spanje. Mijn gevoel zegt me dat de kans op een onbewolkte lucht groter is. En ik kan er direct een zomervakantie aan koppelen.

Blijf je liever thuis, dan zal de verduistering gedeeltelijk zijn. Vergelijkbaar met die van 20 maart 2015, voor wie zich dat nog herinnert. Hoe verder je naar het Zuiden reist, hoe meer de zon bedekt zal zijn.

Voorbereidingen zijn belangrijk. Denk aan de juiste brandpuntafstand, een zonnefilter, en natuurlijk het eclips-brilletje om je ogen te beschermen. Het is beter om niet tot op het laatst met deze dingen te wachten.

Nando photopills solareclipse planner

Schermafbeelding uit PhotoPills van het pad van de totaliteit

Mijn verblijf in Spanje is al geregeld. Ik kijk er naar uit om eindelijk die totale zonsverduistering te bekijken. Ik hoop natuurlijk op een onbewolkte lucht. Mocht dat niet het geval zijn, dan heb ik nog de hele breedte van Spanje om een onbewolkt stuk op te zoeken.

Kijk eens op mijn eigen website, naar het uitgebreide artikel dat ik geschreven heb. Daar staan meer te lezen over mijn plannen en voorbereidingen. Meer volgt nog, als de voorbereidingen vorderen.

Kijk ook eens naar de cursus PhotoPills op Photofacts Academy, waar de zonsverduistering aan bod komt bij de planner. Zoals gezegd, je kan maar beter goed voorbereid op pad gaan.

Ben jij ook van plan om de zonsverduistering te gaan fotograferen? Zo ja, waar en hoe? Deel je plannen in een reactie onder dit bericht. Ik ben benieuwd naar wat je wilt gaan doen.


Alles over het gebruik van Photopills


Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.


De mogelijkheden zijn enorm en overweldigend. Maar bestudeer je de app stap voor stap wordt het duidelijk hoe alles werkt en hoe je het kunt inzetten voor het plannen van een foto.

Er zijn twee cursussen beschikbaar op Photofacts Academy. Starten met Photopills, en Photopills voor gevorderden. Alle aspecten van de app komen in deze cursussen aan bod, van eenvoudig gebruik tot plannen in detail.


De cursussen zijn gratis te bekijken voor wie lid is van Photofacts Academy. Ben je nog geen lid, geef je dan op en profiteer van het enorme cursusaanbod.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

