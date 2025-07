Foto's bewerken op locatie, of gewoon wachten tot thuis

Een fotoreis is inspirerend. Hoeveel tijd wil je tijdens je reis spenderen achter de laptop?

Ik fotografeer met een camera die twee geheugenkaartjes heeft. Ik schrijf altijd alles gelijktijdig naar twee kaartjes, want dat is een real time backup. In principe is dat voldoende. Maar als ik een laptop bij me heb, kopieer ook elke dag de kaartjes daarop. Dan staan mijn foto's op drie plekken.Een laptop, of tablet, kan dus handig zijn voor het backuppen van de foto's. Het geeft je ook wat te doen wanneer de avonden vrij zijn. Of wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten weg te gaan.Je kan eventueel je foto's bekijken, en selecteren. Misschien een enkele snel bewerken voor social media. Maar wat ik nooit doe is proberen foto's op een serieuze manier te bewerken. Daar is een laptop in mijn ogen niet of nauwelijks geschikt voor.