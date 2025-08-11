Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fotorecepten

Nando Harmsen

Maak wolken zacht en pluizig, niet hard en grof

maandag 11 augustus 2025, 20:20 door | 67x gelezen | 0 reacties

Een landschap met een mooie wolkenlucht is aantrekkelijk. Bewerk de wolken nooit te grof. Probeer ze niet te overdrijven. Hou wolken zacht en pluizig.

Een mooie wolkenlucht in een landschapsfoto is een lust voor het oog. Dat kan een typische Nederlandse wolkenlucht zijn, of dramatische wolken die niet veel goeds voorspellen.

Nando wolken superhard

De Helderheid en Nevel verwijderen in Lightroom geeft je de mogelijkheid om ieder minutieus detail in de wolken zichtbaar te maken.

Bij het bewerken van een foto heb je veel gereedschappen ter beschikking om het maximum uit wolken te halen. Vaak zie je dan details die er in werkelijkheid niet eens waren. Voorkom de neiging om dat te doen.

Nando wolkenpanorama superhard

Er is veel moeite gedaan om de wolken zo intens mogelijk eruit te laten zien. Ze worden grof en hard van uiterlijk.

Met name Helderheid en Nevel verwijderen in Lightroom geven de mogelijkheid om het contrast in een foto op een eenvoudige manier enorm te versterken. Met een masker kan dat uitsluitend op de lucht toegepast worden.

Door dat contrast zo groot te maken wordt de foto hard en grof. Bovendien bestaat het risico op halo-vorming bij de overgang naar een voorgrond. Maar belangrijker nog, de lucht krijgt zoveel aanwezigheid dat het te veel aandacht gaat vragen.

Nando wolkenpanorama zacht

Door het uiterlijk van de lucht en wolken te verzachten wordt het veel prettiger om naar te kijken. De details blijven aanwezig, maar overheersen niet.

Juist door de lucht en wolken minder hard te maken krijgt de foto meer balans. Vaak kan de helderheid zelfs naar een negatieve waarde gezet worden. De textuur-slider kan dan wat hoger om verlies aan details te compenseren. Wolken worden dan veel realistischer van uiterlijk.

Nando wolken zacht

Het overdreven en onwerkelijke contrast is niet aanwezig. Toch blijft de lucht vol met dezelfde details.


Voorkom de neiging om wolken een grof en hard uiterlijk te geven. Hoewel dat in eerste instantie indrukwekkend is, maakt het de foto onrealistisch en vooral te druk. Het werkt vaak nadeling in de compositie.

Toch kan het soms wel nuttig zijn om extra contrast in de wolken te brengen. Doe dit dan subtiel door lokaal met een masker te werken. Deze techniek is doordrukken en tegenhouden, en het geeft je kans om plaatselijk in de wolken zelf wat meer detail te benadrukken.

Nando wolkenpanorama subtiel

Er zijn situaties waarin je toch wat meer definitie in delen van wolken wilt hebben. Wees dan niet bang om dit te doen, maar subtiel en met een masker.

Denk altijd goed na over het bewerken van een wolkenlucht. Onthou de volgende stelregel: meer detail en contrast is zelden beter voor de foto. Hou het liever subtiel.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Fotorecepten
home

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

43.412 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord