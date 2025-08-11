Maak wolken zacht en pluizig, niet hard en grof

Meer: Fotorecepten
Maak wolken zacht en pluizig, niet hard en grofmaandag 11 augustus 2025, 20:20 door Nando Harmsen | 67x gelezen | 0 reacties
Een landschap met een mooie wolkenlucht is aantrekkelijk. Bewerk de wolken nooit te grof. Probeer ze niet te overdrijven. Hou wolken zacht en pluizig.
Een mooie wolkenlucht in een landschapsfoto is een lust voor het oog. Dat kan een typische Nederlandse wolkenlucht zijn, of dramatische wolken die niet veel goeds voorspellen.
Bij het bewerken van een foto heb je veel gereedschappen ter beschikking om het maximum uit wolken te halen. Vaak zie je dan details die er in werkelijkheid niet eens waren. Voorkom de neiging om dat te doen.
Met name Helderheid en Nevel verwijderen in Lightroom geven de mogelijkheid om het contrast in een foto op een eenvoudige manier enorm te versterken. Met een masker kan dat uitsluitend op de lucht toegepast worden.
Door dat contrast zo groot te maken wordt de foto hard en grof. Bovendien bestaat het risico op halo-vorming bij de overgang naar een voorgrond. Maar belangrijker nog, de lucht krijgt zoveel aanwezigheid dat het te veel aandacht gaat vragen.
Juist door de lucht en wolken minder hard te maken krijgt de foto meer balans. Vaak kan de helderheid zelfs naar een negatieve waarde gezet worden. De textuur-slider kan dan wat hoger om verlies aan details te compenseren. Wolken worden dan veel realistischer van uiterlijk.
Voorkom de neiging om wolken een grof en hard uiterlijk te geven. Hoewel dat in eerste instantie indrukwekkend is, maakt het de foto onrealistisch en vooral te druk. Het werkt vaak nadeling in de compositie.
Toch kan het soms wel nuttig zijn om extra contrast in de wolken te brengen. Doe dit dan subtiel door lokaal met een masker te werken. Deze techniek is doordrukken en tegenhouden, en het geeft je kans om plaatselijk in de wolken zelf wat meer detail te benadrukken.
Denk altijd goed na over het bewerken van een wolkenlucht. Onthou de volgende stelregel: meer detail en contrast is zelden beter voor de foto. Hou het liever subtiel.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
5 Dingen die je nooit moet doen in de nabewerking
door Nando Harmsen
-
Foto's bewerken op locatie, of gewoon wachten tot thuis
door Nando Harmsen
-
-
Let op de richting van het licht bij bewerkingen
door Nando Harmsen
-
Bewerk je foto's met tekstopdrachten
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.412 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.