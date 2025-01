Let op de richting van het licht bij bewerkingen

De richting van licht is belangrijk in een foto. Het geeft diepte en dimensie. Zorg bij het nabewerken dat je de richting van het licht ook respecteert. Dit geldt vooral bij HDR-technieken. Zorg dat je schaduwen hebt waar ze horen.



Licht komt ergens vandaan. Dat kan een lamp zijn, flitslicht, of zonlicht. Dat betekent dat licht richting heeft en daar kan je gebruik van maken. Licht van recht voren is vaak saai en vlak. Strijklicht geeft mooie schaduwen. En tegenlicht kan zorgen voor prachtig rimlight.



Maak je veel landschapsfoto's, dan gebruik je vaak tegenlicht. Zonsopkomsten en zonsondergangen zijn altijd met tegenlicht. Dat betekent dat je veel contrast hebt, soms zelfs teveel voor de camera. Daardoor ontstaan veel donkere delen.



Om die donkere delen te voorkomen kan je gebruik maken van HDR-technieken. Ofwel het ophalen van schaduwen in nabewerking, of een belichtingstrapje op locatie. Met name die laatste biedt de mogelijkheid om zelfs de donkerste delen goed belicht te hebben.



Pas echter op met het nabewerken, met name bij HDR-technieken middels een belichtingstrapje. Respecteer de richting van het licht en ga geen delen oplichten die niet verlicht worden. Daarmee doe je de foto geweld aan.