In Memoriam: Hans van Helden

Meer: Persoonlijk
In Memoriam: Hans van Heldenzondag 7 december 2025, 11:44 door Elja Trum | 91x gelezen | 0 reacties
Oud collega Hans van Helden is afgelopen zaterdag overleden. Hans heeft een aantal jaar bij Photofacts gewerkt en hielp klanten met hun vragen en met onze administratie. Hans is 79 jaar geworden.
Hans is voor mij veel meer dan een oud collega. Hans is de vader van mijn vriend en compagnon Michael. Ik leerde hem kennen in 1998 als de vriendelijke en gastvrije vader van Michael als ik daar op bezoek was.
Sinds 2001 was Hans ook mijn werkgever. Mijn eerste baan, nadat ik van de HTS kwam. Samen met Michael heb ik toen zo'n dertien jaar lang voor hem gewerkt. Hans heeft me veel geleerd over het runnen van een bedrijf en hij heeft me ook geholpen met het laten groeien van Photofacts.
Hans was altijd optimistisch en zag overal kansen. Hij kreeg vaak het onmogelijke voor elkaar.
Genoten heb ik ook altijd van ontspannen middagen en avonden bij de van Heldens thuis. Hans verzorgde graag heerlijke barbecues (hij wist perfecte lamskoteletjes en andere heerlijkheden te maken).
Nadat Hans de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt had, heeft hij nog een aantal jaar geholpen bij Photofacts. Hij hielp met het beantwoorden van vragen van leden, heeft meegeholpen met beurzen, zorgde voor de administratie, marketing en nog honderden andere dingen bij ons op kantoor.
Hans laat zijn vrouw Marie-Therese, zijn drie zonen en en zijn zeven kleinkinderen achter. Rust zacht.
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
