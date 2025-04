Maak ik teveel foto's tijdens een shoot?

Je hebt fotografen die elke foto minutieus uitwerken voordat ze op de sluiter drukken. Zo ben ik niet. Ik maak een setup, schiet een paar testfoto's en laat dan mijn model lekker bewegen (terwijl ik zelf ook constant beweeg) en schiet zo ontzettend veel foto's direct achter elkaar door.





Ik zag Annie Leibovitz in een documentaire eens de set op oplopen waar haar assistenten de volledige shoot al hadden klaargezet, inclusief de camera op statief. Ze kwam aan, drukte 1 keer af en vertrok weer. Dat is wellicht het andere uiterste.Tijdens mijn laatste shoot, zoals te zien is in de screenshot hierboven, schoot ik in ongeveer 3 uur en een kwartier in totaal 2.906 foto's. Da's 15 foto's per minuut, dus elke 4 seconde een foto.Dat is zelfs voor mij wel extreem. Maar 1.200 foto's in drie uur is niet ongewoon voor me.Het helpt als je een geoefend model hebt, zoals ik bij deze shoot. Een model met veel ervaring weet vaak bijna vloeiend constant nieuwe poses aan te nemen. Gecombineerd met de heerlijke oog-autofocus van mijn Canon R5 en een zoomobjectief schiet ik zo ontzettend veel beelden in een korte tijd.