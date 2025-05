Stromend water realistisch fotograferen

Een waterval zegt genoeg: het water valt. De beweging bevriezen geeft niet altijd een realistisch beeld. Dit is met 1/13sec.

De cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden

Je kan zeggen dat het in beide gevallen niet de werkelijkheid is. Water is niet bevroren in tijd, of zonder zichtbare beweging. Misschien dat een sluitertijd die er tussenin zit de werkelijkheid het dichtst benadert.Wat vind jij de juiste manier van het fotograferen van water? Bevroren in tijd, of juist niet? Of hangt het van de situatie af? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.