Straatfotografietip: Onscherp is niet altijd slecht!

Nijmegen - f/6.3, 1/250s, 500 ISO @ 40mm

Als de gebeurtenis uniek is, maar de foto helaas niet helemaal scherp, zal ik altijd kiezen voor het verhaal boven scherpte. En daarnaast fotografeer ik niet voor andere fotografen.Laten we eerlijk zijn. De foto's die we allemaal fantastisch vinden, die vergeelde zwart- wit foto's van de oude meesters, die zijn ook niet allemaal scherp. En alhoewel moderne camera's het ons steeds moeilijker maken om een onscherpe foto te maken, zijn mijn foto's echt niet altijd allemaal scherp.Vooral als ik vanuit de heup schiet (meer daarover elders in dit boek), heb ik niet altijd controle over wat scherp is en wat niet. Het gaat om wat de foto de kijker vertelt. En dan maar een beetje onscherp!Zijn AL jouw foto's onscherp? Probeer dan eens een sluitertijd van 1/500ste of sneller of een kleiner diafragma (f/8 bijvoorbeeld). Dat gaat je zeker helpen.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.