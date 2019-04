Toon je werk in je woonkamer met fotolijsten of fotobehang

Niets is mooier dan je eigen foto's te kunnen bewonderen. Je kunt ze laten versloffen op je harde schijf maar nóg mooier is het om ze dagelijks te kunnen bewonderen. En hoe gaaf is het om ze aan je gasten te laten zien?



Ik zit zelf midden in de verhuizing. Ik heb een huis gekocht in een andere stad waar ik ruimte heb voor mijn eigen werkkamer. En hierdoor ben ik nu superdruk bezig met het stylen en inrichten van mijn nieuwe woonkamer en mijn werkkamer. Met foto's natuurlijk!



Bij mijn rondgang door diverse woonwinkels om inspiratie op te doen wat nu modern is om te doen qua styling, trof mijn oog vooral op zwartwitfoto's in lijsten van filmsterren en foto's die in plexiglas aan de muur gehangen worden. Een ander product wat mij opviel is fotobehang.





Fotobehang

De hipste methode om je foto's te laten zien, is om gebruik te maken van fotobehang. Zo vond ik bij de interieurontwerpster Danielle Verhelst dit prachtige fotobehang met een bloesem: