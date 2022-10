Tips voor het fotograferen van huizen voor de verkoop

Een rommelige keuken. Let op de handdoek, de koffiekopjes en andere items op het werkblad, een pan op het fornuis, een open afzuigkap.

Kijk eens naar een willekeurige reclamefoto. Het product wordt op zijn best in beeld gebracht zodat we er direct verliefd op worden en het willen kopen. Althans, dat is de bedoeling.Voor een huis is dit niets anders, ook daar moet het op de meest aantrekkelijke manier in beeld gebracht worden.Er is alleen één groot probleem. Het huis heeft gebruikssporen, is bewoond, is geleefd. Het vertoont misschien zelfs tekenen van verval.Hoe kun je dan toch zorgen dat het een aantrekkelijke set foto's wordt? Je raadt het misschien al. Zorg dat het toonbaar gemaakt wordt.