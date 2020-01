Waarom veel geld uitgeven en je rot sjouwen?

Panasonic Lumix GX80

En afdrukken?

Lastige opnames maar even niet

Als zelfs een 6 megapixel camera voldoende was om indertijd 60 bij 90 centimeter afdrukken in een voor die tijd uitstekende kwaliteit af te drukken, dan is mijn 16 megapixel nu ruimschoots voldoende.Zeker als je, zoals de meesten doen, je foto's nauwelijks nog afdrukt, maar uitsluitend op het internet plaatst. En wil ik afdrukken, nou, dan is 16 megapixel zeker wel voldoende.En, bovendien, bedenk wel, dat als je groter gaat printen dan wordt de beschouwingsafstand óók groter.. Denk maar aan die vrachtwagen met 6 megapixel.Je kunt natuurlijk ook discussiëren over de 'extra's' die zo'n duurdere camera biedt. Nou, die heb ik echt niet nodig. Ik beheers zelfs het menusysteem nauwelijks en sta dan ook regelmatig voor raadsels als ik weer een of ander knopje per ongeluk ingedrukt heb.Voor 'gewoon' fotograferen van landschappen, dieren, portretten, bruiloften en dergelijke is dat ook echt niet noodzakelijk. En dat is toch het werk dat de meeste amateurfotografen maken. En mocht mijn camera die ene opname niet kunnen maken omdat hij mogelijkheden tekort komt?Nou, dan maak ik die gewoon niet. Als je kosten en gewicht rekent dan is dat een opname waar je flink voor moet sjouwen èn betalen. Ik word daar absoluut niet ongelukkiger onder.Daarbij komt nog, dat ik daar nog nooit mee te maken heb gehad; alles kon tot nog toe probleemloos plaats vinden. Ik kan alleen niet onder water fotograferen, maar daar heb ik ook geen enkele behoefte aan.Zijn die drie objectieven alles wat ik heb? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook nog een Tamron 300mm spiegelobjectief, de Sigma 19 en 60mm en de unieke soft-focuslens Dreamagon van 90mm. Het 'moet ik ook hebben'-virus is aan mij ook niet helemaal voorbijgegaan, net als met wat filters, tussenringen en de 11 (!) tassen die ik nog steeds bezit.Het enige probleem is nog een statief; daar heb er nog vier van. De twee zwaarste heb ik al weg gegeven. De rest moet voorlopig maar in mijn auto blijven liggen. Maar ze blijven nog steeds erg lastig om mee te nemen. Als daar nou eens een lichte, handzame oplossing voor was!