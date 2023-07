Wees verstandig, koop niet wat anderen nodig hebben

Alles wat je kunt bedenken is verkrijgbaar. De vraag is, heb je het echt nodig?

Vraag jezelf af of je die accessoires ook echt nodig hebt. Het kan zelfs gebeuren dat ze een oplossing beloven voor problemen die niet eens bestaan. Laat je niet verleiden tot de aanschaf van dingen die je nooit nodig zal hebben.In feite geldt dit ook voor objectieven, flitsers, fototassen, en nog veel meer. Een goed voorbeeld is een 50mm objectief, dat volgens velen onmisbaar is voor de fotograaf. Zat jij ooit verlegen om een dergelijk objectief? Of is de noodzaak (goed bedoeld) aangepraat door je omgeving?Begrijp me niet verkeerd, 50mm is een fantastisch brandpunt, en de lensopening is heerlijk om mee te werken. Maar koop het niet omdat iemand anders erg veel profijt van heeft. Je koopt het voor jezelf, en als de noodzaak er niet is, is het zonde van het geld.