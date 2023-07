Wees verstandig, koop een goed statief

Er zijn veel soorten statieven verkrijgbaar. Wees verstandig en bespaar er niet te veel op.

Misschien moet het niet hebben over een goedkoop statief, maar over een slecht statief. Goedkoop hoeft namelijk niet altijd slecht te zijn. Het gaat erom dat je zorgt voor een echt degelijk statief. Je moet je foto apparatuur er veilig aan kunnen toevertrouwen.Een slecht statief is niet stabiel, valt snel om, of houdt je camera niet in een vaste positie. De poten schuiven moeilijk in of uit, of je kunt ze niet goed vast zetten. Er zit speling op de statiefkop, of de knoppen draaien niet lekker.