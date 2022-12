Hoe kan het dat een flitser beweging bevriest en een ledlamp niet?

Als we de flitssterkte instellen, hebben we het vaak over 'de flitser harder zetten' of 'de flitser zachter zetten'. Eigenlijk klopt dat niet. Wat we namelijk in werkelijkheid doen is de flitser langer, respectievelijk korter later flitsen.



In onderstaande tabel heb ik een overzicht opgenomen van de flitsduur van de gemiddelde flitser bij de diverse instellingen. Deze flitsduur vind je in de specificaties van je flitser.





De korte flitspuls die een flitser geeft bij een laag vermogen, biedt ons de mogelijkheid om met behulp van flitsers beweging te bevriezen. En dat geeft legio creatieve mogelijkheden!