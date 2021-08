Wat is beter? DIY of toch kant en klaar?

Waar wordt je liever mee gezien? Met iets uit de bouwmarkt dan een hoop gedoe kan zijn, of een kant en klaar product dat altijd werkt?

DIY

The Better Bounce Card

Los van het feit of dit als belachelijk gezien kan worden, of een vorm van misbruik, of wat dan ook, is het nu eenmaal zo. We moeten daar niet te veel over klagen. Vind je het onterecht, dan is er altijd wel een DIY oplossing te verzinnen. Althans, in veel gevallenDe term DIY staat voor Do It Yourself. Met andere woorden, zoek een alternatief, of maak het product gewoon zelf. Je hebt daar waarschijnlijk wat handigheid voor nodig, het juiste gereedschap, en waarschijnlijk voldoende tijd. Maar dan ben je aan materialen waarschijnlijk een fractie kwijt van wat de fabrikant voor een kant en klaar product zou vragen.Wat je in feite doet is het volgende. Met alternatieve materialen ga je zelf een product maken waarbij je de materialen zelf koopt, de uren van productie voor je eigen rekening neemt - vaak in de vrije tijd - en voorkomt dat je een winstmarge moet betalen of voor een merknaam.Laat ik een paar voorbeelden noemen van DIY oplossingen die ik voor mijn fotografie gebruikt heb, en wat het ongeveer gekost heeft.Bij gebruik van een reportageflitser op de camera is het goed om indirect te flitsen. Of om direct licht tegen te houden met behulp van een zogenaamde flag. Deze heb ik zelf gemaakt, en de naam voor dit kleinood is Better Bounce Card.