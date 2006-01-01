125+ fotografiecursussen én 4 Fotobijbels ebooks - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Persoonlijk

Nando Harmsen

Wie zegt dat de camera niet belangrijk is, heeft het mis

maandag 30 maart 2026, 14:41 door | 55x gelezen | 0 reacties

Je hoort het regelmatig: de camera is niet belangrijk. En inderdaad, de fotograaf maakt de foto. De camera is slechts het gereedschap. Ik roep het ook met regelmaat. Toch is het niet helemaal waar. De camera is zeker wel belangrijk.

Jij als fotograaf ben degene die de foto maakt. Jij bepaalt de belichting, compositie, en kiest het onderwerp dat je vastlegt. Je besluit wanneer je op de knop drukt. Jij maakt de foto, de camera is slechts het gereedschap dat je gebruikt.

Nando olympus canon

Het gereedschap. Daar moet je het mee doen.

Dit is helemaal waar. De camera is niets meer als het middel dat je gebruikt om de foto te maken. Het is gereedschap. Een andere camera maakt geen betere foto's, of mooiere foto's. Net zoals elke hamer een spijker in hout kan slaan.

Dat vergelijk met een hamer is niet eens zo gek. Je kan misschien met elke hamer een spijker in het hout krijgen. Dat betekent niet dat het met elke hamer even gemakkelijk gaat. Je kiest de juiste hamer voor de juiste spijker en hout.

Stel je voor dat je een moker gebruikt voor een klein fragiel spijkertje. Of een klein licht hamertje voor een grote, dikke, lange spijker. Uiteindelijk lukt het misschien, maar het kost je veel moeite. En misschien een gekneusde duim.

Nando nikon z9 1

Dit is geen camera voor bijvoorbeeld straatfoto's. Het kan wel, maar het is nergens voor nodig. Het kan overigens wel als moker gebruikt worden om een spijker in hout te slaan.

Met camera's is het net zo. Je kiest een camera niet voor de foto, maar het proces van een foto maken. Een grote Nikon Z 9 is voor straatfotografie mogelijk, maar niet ideaal. Een kleinere Sony A6700 is dan beter geschikt.

Een Canon R50 voor snelle actie is mogelijk, maar de kans op treffers is veel kleiner dan wanneer je die Nikon Z 9 gaat gebruiken. De Sony A6700 is dan misschien geschikt voor straatfotografie, maar voor ultragroothoek is de cropsensor in die camera weer minder geschikt.

Nando sony a6700

Klein en compact. Het is als een klein hamertje. Het is niet voor het werk waar een moker voor nodig is.

Je begrijp 'the bigger picture'. Je kan met elke camera goede foto's maken. Het maakt niet uit of je een camera van 800 euro hebt of een van 8000 euro. Maar als het op prestaties aankomt voor specifieke fotografie zal het verschil gaan uitmaken.

Daarom is de camera terdege belangrijk. De camera bepaalt of je een soort fotografie nauwelijks of juist extreem goed kan uitoefenen. Kies daarom heel bewust voor een camera die geschikt is voor jouw fotografie.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

