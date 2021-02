Winterpret! Fotograferen in de sneeuw

We hebben er lang naar uitgekeken en daar is ie dan eindelijk: Koning Winter. Yeahhh! Nederland is omgetoverd in een witte wereld. De hele week werd er al over gespeculeerd.



De droom van een elfstedentocht kan zomaar werkelijkheid worden en wij fotografen zijn ook lyrisch: deze hele week blijft het wit en (ijs)koud! Ga je mee op pad?



Ben jij een fotograaf die al heel vroeg op je favoriete plek staat om de maagdelijke witte wereld op de foto te zetten? Of kijk je het toch liever even aan en ga je wat later op pad wanneer er code rood is afgegeven?



Het weer afgelopen weekend was guur en koud met zelfs sprake van een sneeuwjacht. Op de onbeschutte delen van het land waaide het windkracht 6 of zelfs meer.