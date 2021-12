Witbalans en belichting in de sneeuw

Nu de winter begonnen is, hopen we als fotograaf natuurlijk op sneeuw. Wat is er mooier dan een landschap onder een witte deken, spelende kinderen in de sneeuw, of het fotograferen in een sneeuwstorm?



Er is een kans dat je camera in de war raakt als je gaat fotograferen. Let dus op de witbalans en belichting in de sneeuw.



Het fotograferen van of in een besneeuwde wereld is niet zo moeilijk. Je moet alleen met een paar dingen rekening houden voor het beste resultaat.



Dat heeft alles te maken met de witbalans en de belichting. Die twee dingen kunnen nog wel eens voor onverwachte resultaten leiden.