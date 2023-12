Kijk je naar het histogram, dan zie je direct dat er onderbelichting is opgetreden. Sneeuw moet immers wit of bijna wit zijn (hoge lichten) en niet grijs (middentonen). In dit voorbeeld moet je +1 EV instellen om de sneeuw wit te krijgen.

De cursus aan de slag met belichting

Dit betekent dat als alles in je foto wit is, de camera denkt dat dit 50% grijs moet zijn. Je moet de belichtingsmeter dan corrigeren met 1, 2 of zelfs 3 stops. Je belicht niet over, maar gaat correct belichten.Ga je een sneeuwlandschap aan het fotograferen, of mensen in de sneeuw, zet dan de camera niet blindelings op 'overbelichting'. Maak eerst een testfoto en kijk naar het histogram. Die geeft perfect aan hoeveel je de belichting moet corrigeren. Heb je een mirrorless camera, dan kan je het histogram al zien zonder testfoto.Per situatie hoef je dit in feite maar een keer te doen. Op die manier wordt het niet langer een gok, maar ga je slimmer belichten bij het fotograferen in de sneeuw.In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.