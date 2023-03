10 lichtopstellingen met een enorme softbox

Met een grote softbox kun je bijna niet fout gaan; het levert al gauw prachtig licht op voor een portret. Ab laat in deze video zien dat je ook best wat creatieve en bruikbare lichtopstellingen met zo'n grote softbox kunt uitvoeren.



Nu is deze specifieke softbox met 1.339 euro behoorlijk prijzig, maar de technieken zijn ook prima bruikbaar met een andere softbox. Vaak ook nog als ze een maatje kleiner zijn.



Meer weten over studiofotografie?

Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over studio- en portretfotografie.In de Masterclass studiofotografie van Pascal Vandecasteele neemt hij je mee op reis door de wereld van studiofotografie. Ontdek handige tips en tricks zodat jij de mooiste studiofoto's kunt maken.Zo ontdek je in deze cursus bijvoorbeeld wat een punumbra en de columella is - en uiteraard hoe je deze kennis kunt inzetten om betere foto's te maken.