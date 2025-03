Een kamer in je studio namaken

Simona

Het kan relatief eenvoudig zijn om de illusie van een kamer te maken. Voor de foto hierboven heb ik een rol behang gekocht en met behulp van wat dubbelzijdige tape op de muur geplakt.Ik heb een slaapbank in de studio die met een laken eroverheen al direct als een bed oogt (en in feite natuurlijk ook kan zijn).Wat vitrage aan een achtergrondstatief zorgt voor het idee van een raam. Een flitser zorgt voor het licht achter de vitrage waardoor ik een mooie egale verlichting heb vanaf mijn zogenaamde raam in de kamer in mijn studio.