5 tips voor creatieve portretfoto's (zonder Photoshop)

Wil je dat jouw portretfoto's er echt uit springen, dan moet je een beetje extra creativiteit toevoegen. Dat kan natuurlijk achteraf in Photoshop, maar leuker is om direct tijdens het fotograferen iets extra's te doen om bijzondere portretfoto's te maken.



In dit artikel vijf tips om je op weg te helpen een vleugje extra creativiteit aan jouw portretten toe te voegen.





1. Speel met lensflare

Lensflare is normaal iets wat je probeert te voorkomen in je foto's. Het kan echter ook juist een leuk creatief effect geven.Het prettiger is dat je er niks bijzonders voor nodig hoeft te hebben. Zorg ervoor dat er een felle lichtbron(een flitser of gewoon zonlicht) achter je model in beeld (of net uit beeld) staat en je bent al een heel eind.Objectieven zijn tegenwoordig eigenlijk te goed. Er zitten vaak coatings op die lensflare voorkomen. Het kan daardoor helpen als je objectief een beetje stoffig is. Eventueel kun je een filter op je objectief zetten die viezig is. Zo krijg je snel lensflare.Je kunt ook beuwst een oud objectief gebruiken. Bijvoorbeeld eentje die je van Marktplaats plukt. Vaak heb je wel een adapter nodig om zo'n objectief op je moderne camera te kunnen gebruiken.