7 Tips voor Boudoirfotografie

Boudoirfotografie is een fotografiestijl waarbij je iemand sensueel op de foto zet. Vaak gaat het om lingerie of (bedekt)naakt. De foto's worden soms gemaakt in een studio, maar meestal in een hotel- of slaapkamer.



Vroeger was het boudoir van een vrouw een kamer waar een vrouw zich omkleedde. Het was voor mannen niet geoorloofd er te komen, vandaar de bijzondere aantrekkingskracht voor hen. Dat is ook de reden om voor een intieme setting te kiezen bij boudoirfotografie.



Bij dit soort foto's gaat het in het bijzonder om de intieme sfeer en de emotie. Het mag wel wat sensueel zijn, als je het maar stijlvol houdt.



Ontdek de tips hieronder of bekijk ze in videovorm.