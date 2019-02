7 tips voor een loveshoot

Foto: Hean Prinsloo

6. Wel of niet flitsen?

Een flitser erbij gebruiken als invullicht kan heel mooi zijn. Of je kunt de flitser gebruiken als effectlicht, bijvoorbeeld om dynamische effecten te creren. Je kunt bijvoorbeeld een haarlichtje op de achterkant van het hoofd van je model richten zodat de persoon loskomt van de achtergrond.Of je kunt de flitser recht achter je onderwerp plaatsen (Halo-effect). Als je je flitser in beeld plaatst achter het onderwerp krijg je een Flare-effect. Bij een effectlicht staat de flitser op meer dan 90 graden van de camera af gedraaid, het is bijna altijd tegenlicht.Een volledige geflitste shoot is echter niet nodig en het leidt ook best wel af. Ik raad je aan om niet non-stop te flitsen en de flitser(s) alleen op specifieke momenten in te zetten.Het makkelijkst is het om gewoon met daglicht te werken en vooraf n of twee setups met een off-camera flitser voor een extra wauw-effect te verzinnen. En flitser doet vaak al genoeg! Test van tevoren goed of je triggers nog werken en zorg ervoor dat de accu's of batterijen van de flitser vol zijn.