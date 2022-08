10 Tips voor sfeervolle portretfotografie

4. Locatie scouten

5. High-key voor net dat tikkeltje extra sfeer

De buitenlocatie is natuurlijk een van de belangrijkste sfeermakers. Daags tevoren de locatie scouten is niet onverstandig. Bepaal ongeveer drie verschillende plekken waar je wilt gaan fotograferen. Dit is om voldoende diversiteit te krijgen in je fotoreportage.Houdt daarbij rekening met de stand van de zon, waar er schaduw is en hoe je dat prachtige licht kunt vangen in de achtergrond.Een (natuur)gebied dat je goed kent en waar je kunt spelen met het licht heeft de voorkeur. Ik fotografeer graag met tegenlicht waarbij het gezicht goed is belicht. Dus het portret of gezicht in de schaduw en de zon in de achtergrond.Dit resulteert in overbelichte achtergrond en waardoor er een high-key effect gecreŽerd wordt. Dit doet het erg goed bij romantische foto's.