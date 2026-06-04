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Meer: Portretfotografie

Anniek Snoeijs

Fashionfoto tip: Werk met mensen uit je omgeving als model

donderdag 4 juni 2026, 20:10 door | 71x gelezen | 0 reacties

Wil jij starten met fashionfotografie? Hoe kom je dan aan een model? Voor de eerste fashionshoots kan je werken met mensen uit je eigen omgeving, vraag bijvoorbeeld eerst aan hen of zij model willen staan.

Nora

Nora - f/2.8, 1/125s, 50 ISO @ 56mm
Designer: Anne Tol, Haar & Make-up: Lise Tuijp, Giya, Sahar

Misschien ken je mensen waarmee je eerder al eens een portret shoot hebt gedaan en die openstaan voor een fashionshoot. Vaak kennen zij ook nog wel mensen die je willen helpen en model willen staan voor je eerste fashionshoot.

Op deze manier is het in het begin niet nodig om connecties te hebben met modellenbureaus, terwijl je wel ervaring kan op doen met fashionfotografie.

Het geeft de mogelijkheid om te experimenteren met styling, poses en concepten zonder extra druk. Tegelijkertijd kan het helpen om je portfolio op te bouwen en je netwerk langzaam uit te breiden richting modellen die meer ervaring hebben met fashionshoots.


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Anniek Snoeijs

Over de auteur

Anniek Snoeijs is professioneel portret en modefotograaf. Haar werk valt op door haar gebruik van kleur en licht,waarmee ze beelden creëert die de persoonlijkheid en stijl van haar klanten vastleggen. Daarnaast geeft Anniek ook workshops en lezingen over portret en modefotografie.

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Elja Trum

Elja Trum

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