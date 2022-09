Gebruik de 12-minuten regel

Inschatten of je iets kunt

Toepassen op fotograferen

Wil jij ook gave foto's maken?

Dan kun je twee dingen doen. Je gaat erin mee, of niet. Alleen: dat laatste kost k weer energie, iets wat je nu juist niet denkt te hebben. En daarvoor hebben we dus de 12-minutenregel.De regel is oorspronkelijk bedoeld voor hardlopers, maar gelukkig ook breder inzetbaar. Het idee komt voort uit een studie van de Universiteit in Maastricht: studenten werden in twee groepen opgedeeld voor een hardlooptraining waarbij hun snelheid en hartslag werd gemeten.Groep 1 moest vooraf aangeven hoe goed ze in vorm dachten te te zijn. Groep 2 maakte pas na 12 minuten een inschatting.Het resultaat: de voorspellingen van Groep 1 waren waardeloos. Maar Groep 2 bleek behoorlijk accuraat hun prestatie te kunnen inschatten.Nu ben ik geen hardloper (verre van), maar deze regel gebruik ik graag. Bijvoorbeeld als ik geen zin heb om te fotograferen.Dan is het zinvol om te weten dat ik niet kan voorspellen hoe ik me voel als ik iets anders ga doen dan moe zitten zijn. En dus wat er gebeurt als ik uit die bankhangmodus stap en gewoon ga fotograferen.Vaak zat blijkt dan dat ik gewoon nog andere emmertjes energie heb waaruit ik kan putten. Omdat fotograferen mij juist energie gft.Dus: de volgende keer dat je moe denkt te zijn: sta op en ga 12 minuten fotograferen. Pas daarna weet je of je cht moe bent.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!